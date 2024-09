Co'Sang, questa sera si replica a piazza del Plebiscito

Dopo il sold out di ieri, con l'entusiasmo di ventiduemila fans sotto una pioggia battente, questa sera alle 21 nuovo appuntamento a piazza del Plebiscito con i Co'Sang. Luchè e Ntò porteranno sul palco i pezzi che hanno segnato la storia del rap italiano e il nuovo lavoro realizzato in studio, Dinastia. L'album, ad una settimana dal debutto, ha scalato le charts di FIMI/GfK Italia, conquistando il primo posto della classifica album e della classifica formati fisici. I Co'Sang, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare a tutta l'Italia. La scaletta si apre con "Nu creature int'o munno" per chiudersi con due brani storic, "Int'o rione" e "Vita bona". Tra le guest dello show di ieri, i Club Dogo, Paola Imprudente, El Koyote, Fuossera, Geeno e Geolier.





