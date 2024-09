Capodimonte, Orchestre ragazzi di Napoli, concerti gratuiti

Le Orchestre dei ragazzi di Napoli a Capodimonte: nell'ambito delle aperture serali straordinarie il Museo e Real Bosco invita a due concerti gratuiti il 20 e il 27 settembre (ore 19:30).

In scena sul prato antistante il Cellaio per 'Note d'autunno' ci saranno l'Orchestra giovanile Sanitansamble e il coro polifonico a voci miste, la ScalzaBanda ONLUS, l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli e l'Orchestra Musica Libera Tutti. Comune ispirazione l'educazione musicale pubblica, diffusa e capillare. "Questi concerti gratuiti rappresentano un'occasione straordinaria per godere di musica di qualità in un contesto unico come il Real Bosco di Capodimonte. Siamo fieri di collaborare con realtà virtuose del territorio napoletano che promuovono la crescita culturale e sociale attraverso la musica.

Le aperture serali straordinarie rappresentano un'opportunità imperdibile per vivere il nostro museo in un modo nuovo e coinvolgente. Invitiamo tutti a partecipare" afferma il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Il 20 settembre saranno protagoniste due importanti orchestre: si parte con Musica Libera Tutti, trenta elementi, attiva dal 2011 a Scampia e coordinata dall'Associazione AQuaS Ets, progetto di aggregazione sociale che coinvolge bambini e ragazzi di tutte le età. In programma Canone in re maggiore di Johann Pachelbel e il Tema d'amore di Ennio Morricone, tratto dalla colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso, direttore Demetrio Moricca che ha debuttato nel 2021 alla Tokyo Opera City Hall e ha collaborato con grandi maestri come Riccardo Muti.

Seguirà Sanitansamble, fondata nel 2008 da Altra Napoli, un progetto che coinvolge oltre 200 ragazzi. Per la serata saranno eseguite anche musiche di Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg, Edward Elgar e Carl Orff, sotto la direzione del Maestro Paolo Acunzo. Il 27 settembre si esibiranno invece la Scalzabanda Onlus e l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli. La ScalzaBanda, attualmente aggrega circa 100 giovani tra i 5 e i 25 anni, da vari contesti socio-culturali. Nel corso della serata Big Band e lScalzaStreet eseguiranno un repertorio variegato, spaziando da Charles Mingus a Mark Ronson e Bruno Mars, passando per Hey Pachuco! Tratto dal film "The Mask". L'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, nata nel 2014 su iniziativa dell'associazione AEMAS, lavora ogni anno con di 50 musicisti under 25. sotto la direzione dal Maestro Giuseppe Mallozzi, Direttore artistico e Responsabile didattico del progetto. In programma per Capodimonte la colonna sonora del film "Il postino" di Luis Bacalov e i Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij. L'ingresso libero senza prenotazione.





