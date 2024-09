Bocelli e Giannattasio, grande musica a Pompei per il G7

Con la star Andrea Bocelli e un programma di altissimo livello si annuncia una serata di grande musica quella nell'area archeologica di Pompei il 20 settembre in onore degli ospiti del G7 Cultura di Napoli che prende il via venerdì 20, con le delegazioni che arriveranno già domani.

Il popolare tenore toscano amato nel mondo si esibirà accompagnato dal maestro Carlo Bernini e ci sarà anche Carmen Giannattasio, soprano di origine irpina di fama internazionale, a prendere parte al concerto diretto dal Maestro Beatrice Venezi alla guida della Nuova Orchestra Scarlatti.

In questo 2024 in cui ricorre il centenario Pucciniano, il soprano Giannattasio (cavallo di battaglia Tosca, opera con la quale ha mietuto successi in tutto il mondo) si esibirà proponendo all'interno del programma Vissi D'Arte da Tosca, ma anche Casta Diva da Norma, e non poteva mancare La Danza - Tarantella di Rossini come omaggio al luogo che ospiterà il G7 della Cultura.

"Sono onorata, grata ed emozionata di potermi esibire durante il G7 della Cultura nel Teatro Grande di Pompei - racconta l'artista -. Poter cantare in un luogo così antico e ricco di storia, mi inorgoglisce e mi commuove. Noi cantanti d'Opera ci esibiamo in tutto il mondo ed è così bello per me poter essere sul palco per questa occasione così importante non solo nella mia Italia, ma anche proprio qui, dove sono le mie radici, nei luoghi della mia infanzia. È una grande responsabilità ma come sempre cercherò di dare il massimo".

I lavori del G7 Cultura cominceranno venerdì a Palazzo Reale.

Gia domani pomeriggio, però, le delegazioni giungeranno a Napoli: per loro è prevista una visita del Museo Archeologico Nazionale e un'esibizione di giovani artisti del Conservatorio San Pietro a Majella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA