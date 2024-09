Aggredisce moglie e suocera in pizzeria, 38enne arrestato

Botte e minacce continue per due anni, da quando aveva deciso di separarsi dal marito violento.

Una separazione che ha trascinato una donna in un inferno, fino all'ultima aggressione. L'uomo ha colpito con pugni lei e la suocera davanti al figlio di tre anni. E questa volta sono scattate le manette.

E' accaduto ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Le due donne ed il piccolo stavano cenando in pizzeria. Il marito si è appostato all'esterno e ha aspettato che uscissero per scagliarsi contro di loro. Ha preso a pugni prima la moglie poi la suocera, le ha minacciate di sfregiarle con l'acido, in passato l'ha già fatto.

Il figlio ha iniziato a piangere disperato. Clienti e dipendenti del locale spaventati, qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, sono state acquisite le immagini della pizzeria e quelle delle telecamere installate lungo il percorso di fuga dell'uomo. Il 38enne è stato catturato poche ore dopo e arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia.

È ora in carcere, in attesa di giudizio. Per le due vittime, lesioni guaribili in 20 e 7 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA