Revenge porn su sito incontri, due arresti nell'Avellinese

Adescavano uomini e donne su un sito d'incontri e poi li ricattavano minacciando di inviare ai rispettivi coniugi e familiari gli screenshot che si erano scambiati. Due uomini di 26 e 45 anni di Montemiletto, in provincia di Avellino, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo irpino per estorsione, tentata estorsione e rapina aggravata. Le indagini che hanno fatto scattare l'ordinanza di custodia cautelare da parte del gip del tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, hanno ricostruito la vicenda: dopo il primo contatto, seguiva lo scambio di video-messaggi con le vittime. Subito dopo inviavano messaggi, millantando anche amicizie e parentele con esponenti della criminalità organizzata, con richieste di denaro per evitare la diffusione delle foto intime sui social e alle rispettive famiglie. Con questo sistema si sono appropriati di ingenti somme di denaro. I due indagati sono stati trasferiti nel carcere di Avellino.



