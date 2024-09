Nuova tappa per Gigi D'Alessio, il 15 dicembre al PalaSele

Nuova data nel calendario dei concerti di Gigi D'Alessio. Per il tour invernale "Gigi Palasport", oltre agli appuntamenti già in programma, l'artista annuncia un nuovo live il 15 dicembre al PalaSele di Eboli (Salerno). Dopo il tour estivo che lo ha portato tra luglio e agosto on tutta Italia, D'Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: "Non mollare mai", "Il cammino dell'età", "Mon amour", "Quanti amori", "Como suena el corazon", "Non dirgli mai", "Una magica storia d'amore", "Un nuovo bacio", "Annarè", "Fotomodelle un po' povere", e altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall'album "Fra", uscito lo scorso 24 maggio, come il singolo "Nu dispietto" (GGD Edizioni Srl/Sony Music) ed il primo featuring inedito con Geolier "Senza tuccà".

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D'Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D'Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D'Ambra (tastiere e programmazione).

I nuovi concerti arricchiscono il viaggio on stage dell'artista che, reduce dagli otto sold out di "Gigi - uno come te - l'emozione continua" in Piazza del Plebiscito e i 5 eventi alla Reggia di Caserta, ha annunciato anche uno ritorno a Napoli in programma il 2 e 3 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona, salendo a quota sette in carriera, e "Sicily for life - Gigi & friends", un appuntamento di solidarietà e musica il prossimo 20 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 Produzioni (www.anni60produzioni.com).

Il calendario del Palasele. Si arricchisce così il programma degli show per la prossima stagione. Le luci sul palco di Eboli si riaccenderanno sabato 2 novembre con Renato Zero "Autoritratto - I Concerti Evento". A seguire, il ritorno di Laura Pausini mercoledì 13 novembre con il "Laura Pausini World Tour Winter 2024" e la prima volta di Tananai al PalaSele atteso venerdì 15 novembre con il "CalmoCobra LIVE 2024". Salgono a 4 gli appuntamenti nel mese di dicembre. La prima artista attesa è Alessandra Amoroso che partirà proprio da Eboli domenica primo dicembre con il "Fino a qui In Tour". Sabato 7 dicembre arriverà Nino D'Angelo con "I miei meravigliosi anni '80…e non solo!", domenica 15 dicembre farà tappa Gigi D'Alessio con il tour invernale "Gigi Palasport", venerdì 20 dicembre toccherà a Gianna Nannini con "Sei nell'anima tour - European Leg". Nel 2025 il primo a calcare il palco del PalaSele sarà Lazza, live con il "Locura Tour" domenica 12 gennaio, mentre giovedì 23 gennaio ci sarà l'appuntamento con IL Volo "Tutti Per Uno - Ad Astra Live Nei Palasport". Anticipata a sabato 8 febbraio (inizialmente prevista domenica 9) la tappa al PalaSele di "Mare Fuori Il Musical", nell'attesa poi del ritorno dei Negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con "Negramaro Palasport 2025".



