A Carditello le eccellenze del Mediterranean Wine Art Fest

Una due giorni sotto le stelle per salutare l'estate: il 20 e 21 settembre al Real Sito di Carditello a San Tammaro di Caserta va in scena il "Mediterranean Wine Art Fest", il festival delle eccellenze enologiche per la promozione del turismo esperienziale ed enogastronomico prodotto dal MAVV, il Museo dell'Arte, del Vino e della Vite, promosso e ospitato dalla Fondazione Real Sito di Carditello con la collaborazione del dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

In programma mostre, convegni e workshop tra eccellenze gastronomiche, vino, arte, spettacolo e musica ma anche music designer con Fernando Opera AfroDee e Papa Dj, direttore artistico e il resident del programma Buddha Bar di Radio Montecarlo.

Con il coinvolgimento delle scuole e del mondo accademico, uno spazio particolare del festival è destinato ai temi del 'bere consapevole' grazie al progetto del MAVV e della Cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo sostenibile destinato ai giovani sui temi della Dieta mediterranea. Presenterà la manifestazione l'attrice Eleonora Pieroni, da dieci anni residente a New York dove è 'Ambasciatrice del Made in Italy e della cultura italiana negli USA'.

"Il Mediterranean Wine Art Fest 2024 - spiega il presidente del MAVV Eugenio Gervasio - incarna la nostra missione di promuovere e diffondere la cultura del vino e dell';arte mediterranea. Sarà l'occasione perfetta per celebrare non solo l';eccellenza vitivinicola del nostro territorio, ma anche per offrire ai più giovani un'opportunità unica di avvicinarsi in modo consapevole e responsabile al mondo del vino. Attraverso momenti di condivisione, musica e divulgazione, vogliamo raccontare la straordinaria tradizione che lega la Campania alla cultura del vino, un patrimonio che deve essere conosciuto, apprezzato e tramandato". Il Real Sito di Carditello, presidente della Fondazione Maurizio Maddaloni, prima tenuta di caccia reale borbonica e poi fattoria agricola sperimentale è oggi un modello di riscatto e rinascita per l'intero territorio dopo aver resistito alle ingiurie del tempo e agli sfregi della criminalità organizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA