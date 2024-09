Riprendono le visite guidate a Castel Capuano

Il Touring Club Italiano, in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano, riprende, dopo la pausa estiva, le visite guidate allo storico Castello. La rinnovata collaborazione è stata siglata dal presidente della Fondazione Castel Capuano, Aldo De Chiara, e dai consoli Antonio Buonajuto e Giulio Colella nonché dal consigliere e console regionale Giovanni Pandolfo.

Le visite guidate, a cura del Club di Territorio di Napoli, avranno inizio sabato 21 settembre alle 10 e si articoleranno su più turni. Sono su prenotazione all'indirizzo email: napoli@volontaritouring.it. La socia attiva Lella Di Lucca ne cura la gestione operativa per le date concordate: sabato 21 settembre, sabato 19 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 14 dicembre. Successivamente saranno comunicate le date delle visite per il 2025.

I visitatori saranno accolti da guide esperte ed accompagnati da soci volontari di "Aperti per Voi".

"Aperti per Voi" favorisce l'accesso a luoghi di cultura in tutta Italia altrimenti chiusi al pubblico. A Napoli i luoghi "Aperti per Voi" sono la Basilica di San Giorgio Maggiore, la Basilica di San Paolo Maggiore e la Chiesa di Santa Maria Egiziaca. E, non ultima, la Reggia di Portici che ha sede nella omonima cittadina alle porte del capoluogo partenopeo.

Castel Capuano è, dopo Castel dell'Ovo, il più antico castello della città. Di origine normanna, è stato sede del Tribunale di Napoli per oltre cinquecento anni. Situato in fondo a via dei Tribunali, deve il suo nome a Porta Capuana, ubicata nelle vicinanze, che si apre sulla strada che conduceva all'antica Capua. Dapprima fortezza, fu residenza reale ed anche luogo di congiure e delitti. Divenne, nel 1540, sede di tutti i Tribunali e, poi, Palazzo di Giustizia. Oggi, dopo un recente restauro, riapre le sue porte alla cittadinanza che ne potrà nuovamente ammirare le splendide sale e le pregevoli opere d'arte, testimonianze tangibili della millenaria storia di Napoli.

Sono in programma, sempre a cura del Touring Club Italiano, in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano, anche visite speciali rivolte agli studenti delle scuole secondarie, per festeggiare i 130 anni del Touring Club Italiano, l'8 novembre 2024.



