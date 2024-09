Nel Salernitano 17enne aggredisce tre ragazzi, uno è grave

In preda all'alcool, ha pestato tre giovani all'interno di un locale del litorale salernitano per poi essere arrestato. Protagonista un 17enne, già gravato di precedenti penali, arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio.

Il minore è stato riconosciuto dalle vittime quale autore del ferimento di tre giovani. L'episodio risale alla notte del 14 settembre.

Il 17enne, dopo una serata passata a bere alcolici e super alcolici, ha per futili motivi aggredito i tre ragazzi, uno dei quali in gravi condizioni per le ferite riportate e allo stato in prognosi riservata. Anche gli altri ragazzi due hanno riportato gravi lesioni.

In seguito all'arresto, il giovane è stato condotto nell'istituto di prima accoglienza di Napoli, nell'attesa che il gip del Tribunale per i minorenni di Salerno decida in ordine alla richiesta di convalida di arresto avanzata dalla locale procura per i minorenni.

In merito alla dinamica dei fatti sono ancora in corso ulteriori indagini da parte della squadra mobile di Salerno per arrivare alla completa ricostruzione della vicenda, con riferimento soprattutto al movente nonché all'identificazione di altri soggetti eventualmente coinvolti.



