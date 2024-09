Mattone, sinergia darà tanti frutti, accompagneremo detenuti

"Credo che questa sinergia possa dare davvero tanti frutti ed è importante non solo fare un corso e dare un attestato, ma accompagnare queste persone perché chi esce da un periodo di detenzione incontra tante difficoltà e dunque noi li accompagneremo in questo percorso che li rimetta nella società, nel mondo del lavoro, nella vita di tutti i giorni". A parlare è Antonio Mattone, dell'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro dell'Arcidiocesi di Napoli, in occasione della firma del protocollo d'intesa tra la Kimbo, il carcere di Secondigliano e la Diocesi di Napoli con cui si dà il via al progetto 'Un chicco di caffè' che punta al reinserimento di un gruppo di detenuti. "La firma di questo protocollo - ha aggiunto - è un grande segno di come le istituzioni possono lavorare insieme e di come possono farlo anche ambiti completamente diversi come una grande azienda di successo quale è Kimbo, il carcere che vive un momento molto difficile e la Chiesa di Napoli da sempre impegnata accanto ai più deboli".





