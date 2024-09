Lotta ai borseggiatori, tre arresti dei Carabinieri

Durante un servizio ad hoc predisposto dalla compagnia carabinieri Napoli Vomero, i militari della stazione di Capodimonte hanno arrestato tre persone di Napoli e hanno precedenti specifici.

I carabinieri erano a bordo dell'autobus c63 che stava percorrendo la tratta "Piazza Dante" - "Museo bosco di Capodimonte". I tre, sotto lo sguardo dei carabinieri in borghese, hanno adocchiato un turista francese e lo hanno 'puntato' Con rapidità hanno sottratto dal marsupio e dalla tasca posteriore del jeans della vittima prima il portafoglio e successivamente lo smartphone.

I tre sono stati immediatamente bloccati mentre il 'bottino' è stato restituito al proprietario che non si era accorto di nulla.

Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

Il comando provinciale di Napoli rinnova i consigli nella lotta ai borseggiatori: - Prima di salire a bordo assicurati che tutte le borse che stai portando siano chiuse - Porta borse e borselli con l'apertura rivolta all'interno e proteggili con una mano sopra; - Non tenere il portafogli e lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni ma custodiscili nella tasca anteriore; - Porta zaini e marsupi avanti; - Mantieni alta la concentrazione non lasciarti distrarre dallo smartphone o dalle conversazioni di altri viaggiatori; - Evita di farti accerchiare da persone che sembrano conoscersi tra loro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA