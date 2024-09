Indice criminalità, Napoli al dodicesimo posto

Napoli occupa il dodicesimo posto nella classifica del Sole 24 Ore relativa agli indici di criminalità. I delitti denunciati nel 2023 sono stati 135.805 con una quota di 4.576 per ogni 100 mila abitanti. Tra le province campane, dopo Napoli ci sta Caserta, 45esima con 30.437 denunce, al 49esimo Salerno. Poi Avellino 85esima con 10.677 reati. Benevento è 103esima su 106 province con 5.998 delitti denunciati. Benevento si dimostra città virtuosa anche in classifiche di 'settore' come quella relativa ai danneggiamenti, occupando la 105esima posizione, mentre è 104esima nella classifica relativa alle rapine agli esercizi commerciali "Nel caso di Napoli città - spiega il sindaco Gaetano Manfredi in una dichiarazione riportata dal Sole 24 Ore - la maggior parte degli eventi delittuosi sono di origine criminale, nascono in ambienti organici alla malavita organizzata. I reati più violenti sono dovuti a una circolazione troppo facile delle armi e su questo fronte occorre fare di più in termini di controlli preventivi. Ho chiesto e ottenuto dal Governo un maggior coordinamento delle forze di polizia sul territorio, con l'invio di ulteriori risorse umane da utilizzare in tal senso. I primi risultati, soprattutto in alcune zone, si stanno ottenendo".

Quanto alla bassa propensione alle denunce, essa attiene in particolare ai "piccoli abusi, dal parcheggiatore al conferimento scorretto dei rifiuti. Ciò attiene all'educazione civica, su questo ci stiamo adoperando molto coinvolgendo l'associazionismo, i comitati, la libera impresa: i reati diminuiscono quando i cittadini si appropriano nel modo giusto degli spazi pubblici senza prevaricazione ma con la partecipazione", conclude Manfredi nella dichiarazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA