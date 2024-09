Il 'Moscati' e il 'Landolfi' si illuminano di arancione

Saranno illuminati di arancione gli ospedali "San Giuseppe Moscati" di Avellino e "Landolfi" di Solofra in occasione, domani, della sesta giornata nazionale dedicata alla sicurezza dei pazienti, in concomitanza con la giornata mondiale. L'azienda ospedaliera, di cui i due plessi fanno parte, ha promosso una serie di iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto che possono avere gli errori diagnostico-terapeutici e sull'importanza del coinvolgimento attivo e consapevole di pazienti, familiari e caregiver nei percorsi di cura.

Per l'occasione verrà anche distribuito materiale informativo sulle apparecchiature d'avanguardia a disposizione dei due ospedali e, in particolare, è stato reso noto il calendario delle attività che dal lunedì al venerdì si svolgeranno nei 19 ambulatori specialistici del "Landolfi".

"Nella nostra azienda - sottolinea il dg, Renato Pizzuti - abbiamo operato scelte gestionali che mirano a superare le criticità e, nel contempo, ad offrire servizi di primo livello al territorio di riferimento".



