Hey Joe, il film di Giovannesi con James Franco esce a novembre

Dopo La Paranza dei bambini, Orso d'argento per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Berlino, il regista Claudio Giovannesi torna sul grande schermo con Hey Joe che vede protagonisti James Franco, Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini, Aniello Arena.

"Hey Joe è un film sulle conseguenze della guerra, sul rapporto tra Stati Uniti e Italia raccontato attraverso la relazione tra un padre e un figlio." dice Claudio Giovannesi Prodotto da Palomar con Rai Cinema in collaborazione con Vision Distribution, Sky e Netflix, sceneggiatura di Maurizio Braucci, Massimo Gaudioso, Claudio Giovannesi, Hey Joe arriverà al cinema dal 28 novembre distribuito da Vision Distribution. New Jersey, Stati Uniti: Dean Barry, un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda Guerra Mondiale, ritorna in Italia, a Napoli, all'inizio degli anni '70, per conoscere suo figlio. Dean vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai è un uomo, è cresciuto nella malavita, è stato adottato da un boss del contrabbando e non ha nessun interesse per il padre americano.





