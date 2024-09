Eav: due scioperi proclamati venerdì, servizio a forte rischio

Venerdì prossimo si annuncia come una giornata decisamente complicata per gli utenti che si servono dei mezzi Eav per i loro spostamenti. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come "per il giorno 20 settembre 2024 l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato due azioni di sciopero, adesione a sciopero nazionale di 24 ore ed uno sciopero aziendale di 24 ore".

Questa la motivazione per l'astensione nazionale: "La sicurezza dei lavoratori e del servizio, il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza il rispetto delle fasce di garanzia, un incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili". Quello aziendale, stando sempre a quanto fa sapere Eav, sono "organizzazione del lavoro control room".

Sempre l'azienda di trasporti fa presente che "durante l'ultima proclamazione di sciopero della citata organizzazione sindacale (quella di quattro ore del 26 giugno scorso), avvenuta in concomitanza con lo sciopero di 24 ore proclamato da altra organizzazione sindacale, la percentuale di adesione è stata dell'11%".

Tutte le informazioni sui servizi garantiti sono presenti sul sito internet www.eavsrl.it.



