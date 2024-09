Da Salerno a Verona in bici per celebrare cammino Quinta Armata

Sono partiti da Palazzo di Città, a Salerno, i circa cento cicloescursionisti provenienti da tutta Italia, donne e uomini appassionati di storia, ciclismo e sostenibilità, che questa mattina hanno partecipato all'ottava edizione dell'evento organizzato dall'associazione "La Storia in Bici".

Nella giornata di ieri, nel Salone dei Marmi si era tenuta la presentazione ufficiale della manifestazione che ha visto la scelta di Salerno come luogo di partenza per ripercorrere e celebrare il lungo cammino della Quinta Armata Americana nella liberazione dell'Italia dal settembre 1943 alla primavera del 1945.

Sarà un percorso di nove tappe che porterà i ciclisti fino a Verona il 25 settembre, toccando luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale e incontrando i protagonisti di un capitolo fondamentale della nostra storia.

"Il percorso - ha spiegato il presidente de La Storia in Bici, Michelino Davico - in questa edizione si snoda tra Salerno e Verona, toccherà luoghi simbolo della Resistenza e dell'unità nazionale lungo il percorso della Quinta Armata, in territori da conoscere e frequentare con consapevolezza, rispettando l'ambiente e immergendosi in una cultura che affonda nei secoli.

Incontreremo storici, testimoni e protagonisti di quegli eventi, ascoltando le loro storie e approfondendo la nostra conoscenza della storia italiana. Nel frattempo, approfondiremo la conoscenza del nostro Bel Paese, uno scrigno di tesori antichi e nuovi che ogni volta riesce a sorprenderci con un monumento, uno scorcio, una storia, una ricetta. Assieme, in gruppo, prendendosi il tempo che occorre".



