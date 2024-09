Bologna e Napoli insieme per rigenerazione urbana e giovani

Napoli e Bologna hanno "tante cose in comune e tante cose da fare insieme". Parola del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che in questi giorni con alcuni suoi assessori è in missione istituzionale a Bologna per confrontarsi con il sindaco Matteo Lepore e la sua giunta su politiche educative, inclusione sociale ed educazione ambientale.

"Sia Bologna sia Napoli stanno investendo sulle rigenerazioni urbane dei proprio quartieri - dice Lepore -.

Questa mattina con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, siamo stati nell'area di via Casarini al Ravone, undici ettari che il Comune ha appena espropriato e dove realizzeremo un grande parco urbano. Abbiamo visto gli interventi ai Giardini Margherita e vedremo i caseggiati Acer di via dello Scalo. Stiamo lavorando su tanti i temi che riguardano i giovani, che per noi sono la priorità, l'abitare e la riduzione delle disuguaglianze nelle nostre due città. Continuiamo a lavorare su questo scambiandoci anche dei progetti". Tra i primi progetti condivisi, anche uno scambio tra 15 ragazzi di Napoli e 15 di Bologna, tra fine ottobre e fine novembre.

"Nelle grandi trasformazioni urbane, Bologna e Napoli hanno una visione che non riguarda solo i luoghi fisici ma anche la trasformazione sociale, dei modi di vivere e lavorare - conferma Manfredi - . Se pensiamo solo ai luoghi fisici e ci dimentichiamo di quelle che sono le persone e le comunità, alla fine questi cambiamenti sono destinati a fallire. Lo abbiamo visto anche a Napoli".

Un'attenzione particolare Lepore e Manfredi la mettono sui giovani. "Dopo fatti di via Piave ci siamo detti quanto l'esperienza di Napoli sia importante - osserva Lepore - perché dobbiamo lavorare per prevenire la violenza giovanile e dare fiducia ai nostri ragazzi con progetti adeguati. Bologna e Napoli lavoreranno insieme su questo".

Donne e giovani saranno al centro anche del "cambiamento della società" che vuole imprimere anche il sindaco Manfredi a Napoli, "coinvolgendo le persone" e non calando dall'alto grandi progetti, poi destinati a naufragare. "Noi abbiamo bisogno di costruire una proposta tipica delle forze progressiste e condivisa dalla gente - aggiunge - . Abbiamo bisogno di modelli più partecipati, contaminati e condivisi possibili. Senza l'energia positiva delle persone, i grandi progetti non vanno avanti".



