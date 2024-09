Anteprima Napoli Film Festival 25 con 'La bambina segreta'

"La bambina segreta" di Ali Asgari è il film di preapertura del Napoli Film Festival, in programma giovedì 19 settembre alle ore 20 al Cinema Vittoria. Il regista iraniano autore già di "Kafka a Teheran", incontrerà il pubblico introdotto dal critico Alberto Castellano.

Il film, che arriva nelle sale italiane grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione, ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia ed è dedicato all'Iran contemporaneo e alla generazione dei millennials che lo abitano, in lotta per il riconoscimento dei loro diritti in uno Stato repressivo.

Il Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini e organizzato da WooW e l'Istituto Francese di Napoli, si svolgerà dal 24 al 28 settembre all'Istituto Francese di Napoli (via Crispi, 86).

Tra i primi eventi speciali annunciati nel programma della 25a edizione gli omaggi a Salvatore Piscicelli, con la proiezione di "Vita segreta di Maria Capasso" il 26 settembre alle ore 20.30 e a Gaetano Di Vaio, con "Glory Hole" di Romano Montesarchio il 28 settembre alle ore 19. Sempre il 28 settembre le opere fuori concorso "Il fuoco nella balena - I devoti dello Spartak San Gennaro" di Gianfranco Gallo che sarà ospite alle ore 18.15, e l'anteprima "Riverbero" di Enrico Iannaccone alle ore 21.

Due saranno i concorsi competitivi con lo SchermoNapoli Corti, dedicato ai talenti della Campania, e il Nuovo Cinema Italia per lungometraggi di giovani registi.

A decretare il vincitore le giurie composte dal regista Romano Montesarchio, dall'attore Nando Paone e dalla giornalista Ilaria Urbani per Nuovo Cinema Italia e dal regista Enrico Iannaccone, dall'attrice Antonella Stefanucci e il critico cinematografico Ignazio Senatore per SchermoNapoli Corti.



