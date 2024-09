Vende droga da casa durante festa patrono, 23enne in carcere

Mentre era in corso a Marcianise la notte bianca connessa ai festeggiamenti del Santo Patrono, vendeva la droga da casa, ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato. Si tratta di un 23enne già agli arresti domiciliari per altri motivi, che è stato controllato dai militari della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile della compagnia di Marcianise, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio.

Alla vista dei carabinieri il 23enne ha lanciato dalla finestra alcuni involucri di cellophane, subito recuperati dai militari, contenenti cocaina per grammi 20 circa, parzialmente suddivisa in dosi, e 76 grammi circa di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire un bilancino di precisione, materiale da taglio e la somma di 560 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Il 23enne è stato ammanettato e portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere Nel corso del servizio sono stati controllati 68 persone e 36 veicoli, oltre ad 8 persone sottoposte a misure restrittive.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA