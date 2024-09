Tassisti di base e Orsa Napoli, "negato il diritto al lavoro"

"Ancora una volta ci viene negato il diritto al lavoro, da chi gestisce il trasporto pubblico a Palazzo San Giacomo". Dura reazione dei tassisti napoletani alla decisione di inibire anche ai tassisti il transito in via Solitaria, a Napoli, a causa degli eventi che si sono svolti in piazza del Plebiscito.

I direttivi dell'associazione tassisti di base e dell'Or.S.a.

Taxi in una lettera inviata agli assessori comunali Cosenza e De Iesu, e al presidente della Commissione Trasporti Gaetano Simeone, rimarcano "l'inefficienza e la poco considerazione del Comune di Napoli, nei confronti del servizio trasporto pubblico non di linea, nonostante gli incontri fatti in Prefettura durante i quali è stata trovata una quadra per il transito dei taxi agli eventi organizzati in piazza del Plebiscito".

"Questo - viene sottolineato - nonostante la prima municipalità (con la presidente Giovanna Mazzone, con la presidente della Commissione Trasporti Antonia Battista Mazzone e con il consigliere Luca Iacovelli) si sia spesa per fare sì che il transito per i taxi in via solitaria venisse concesso per consentire il raggiungimento dello stallo dei taxi di Santa Lucia".



