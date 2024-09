Scontro auto-scooter, morto un 20enne nel Napoletano

Un giovane di 20 anni, Corrado Finale, è morto in un incidente stradale avvenuto stamane a Marano (Napoli). Finale viaggiava su uno scooter insieme a un amico di 18 anni: il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto in via del Mare, all'altezza del civico 47, ed entrambi i giovani, gravemente feriti, sono stati portati nell'ospedale di Pozzuoli. Finale, dopo vari tentativi di rianimazione, è morto; l'altro passeggero è stato ricoverato con prognosi di 30 giorni per fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano che indagano per ricostruire dinamica e responsabilità dell'incidente. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.



