Poker al Cagliari, il Napoli assapora la testa della classifica

(di Stefano Ambu) Una squadra capace di lottare e soffrire come la vuole Antonio Conte. E il Napoli batte 4-0 il Cagliari e conquista la terza vittoria di fila. Ora i partenopei, in attesa dell'Inter, sono in vetta alla classifica.

Un'ora a stringere i denti, però. Il risultato è diventato rotondo solo tra il 65'e il 70' quando Kvaratskhelia e Lukaku sono entrati davvero in azione e hanno iniziato a scambiarsi favori. Prima assist del georgiano per il belga, poi l'ex Roma ricambia per il numero 77. Uomo del match però è Lukaku, autore dell'assist per il primo fortunoso gol di Di Lorenzo.

In mezzo - dopo la sospensione al 27' per i momenti di tensione sugli spalti, a seguito del lancio di fumogeni da parte dei tifosi ospiti verso il pubblico della Curva sud e di bombe carta dall'altra parte degli ultras di casa - anche il Cagliari.

Con Meret sul podio insieme a Kvara e Lukaku. E quando il portiere non si salva da solo, lo salva la traversa.

Il Napoli - si vede subito - parte forte per provare a sbloccare la gara. Anche se il gioco non è spettacolare e Kvara e Lukaku tardano a entrare in partita. Il gol, un po' fortunato, lo trova però al 17': palla persa dall'ex Gaetano, manovra avvolgente. E poi "piazzato" di Di Lorenzo: la palla è lenta ma trova la deviazione decisiva di Mina che spiazza Scuffet. Poi il lancio dei fumogeni dal settore ospite contro la curva sud.

Partita sospesa per circa sette minuti. E festa dello sport guastata con decine di tifosi del Cagliari costretti ad abbandonare i loro posti. Uno scenario infernale, anche perché dalla curva opposta piovono in campo fumogeni e bombe carta.

Nella ripresa segnano ancora gli ospiti con l'azione più bella della partita: la difesa rossoblu non capisce il movimento di Lukaku che scatta all'indietro, ma per servire Kvaratskhelia che invece parte come un treno. Zappa è in ritardo dietro di lui e il georgiano, solo davanti a Scuffet, non fallisce. Poi risultato pericolosamente rotondo per il morale del Cagliari. È il 70': errore in disimpegno di Scuffet e Kvaratskhelia restituisce favore e assist a Lukaku. Zero a tre e partita ultra chiusa. Nel recupero segna anche Buongiorno di testa.



