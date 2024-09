Pescatore morto nella sua tenda, ipotesi malore

Un 46enne di Sturno, in provincia di Avellino è stato trovato senza vita all'interno di una tenda a pochi metri dalla riva nord della diga di Conza della Campania. Su segnalazione di alcuni escursionisti - l'intera zona è Oasi del Wwf - sono intervenuti i carabinieri e il personale della locale Guardia medica. L'uomo era arrivato ieri pomeriggio per una battuta di pesca e sarebbe morto nella notte per un malore. Nella tenda sono stati trovati i suoi oggetti personali e il corpo non presentava segni di violenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA