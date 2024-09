Napoli: Conte, 'terza vittoria di fila obiettivo raggiunto'

"Tutti ci chiedevano la terza vittoria consecutiva, che mancava da un anno e mezzo. E questo obiettivo è stato raggiunto. In una partita per niente facile: Cagliari è una buonissima squadra, vincere qui non era scontato". Antonio Conte, tecnico del Napoli, l'ha vista così: "Abbiamo iniziato bene, poi dopo l'interruzione della gara loro si sono galvanizzati, noi ci siamo impauriti. L'ho detto nell'intervallo: dobbiamo fare il secondo gol. E l'abbiamo fatto. Dimostrando anche che dobbiamo sporcarci le mani ma che sappiamo anche giocare e mettere in difficoltà gli avversari".

Meret? "Ha giocato con la febbre- ha detto Conte- è un ragazzo perbene, bravo, merita la fiducia che nessuno gli ha mai tolto". Lukaku? "L'ho fortemente voluto non solo a Napoli- ha detto- ma anche quando non ero in Italia: non è al top sia chiaro, ma si è già inserito bene anche nel gruppo". Contento anche Di Lorenzo: "Partita difficile, siamo stati bravi a calarci nella partita, poi forse a causa dell'interruzione abbiamo perso il ritmo. Ma è arrivata la vittoria".

Di Lorenzo bravo a calmare i tifosi: "Sono cose che non devono succedere- ha detto- deve contare di più quello che conta in campo non fuori. Poi la situazione si è calmata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA