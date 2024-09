Auto contro scooter, muore giovane: dubbi su dinamica

Stamane era sembrato un tragico incidente stradale: un impatto tra un'utilitaria e uno scooter, con a bordo due giovani di cui uno morto - si chiamava Corrado Finale, di 19 anni - e l'altro, un diciottenne, finito in ospedale con prognosi di 30 giorni. L'impatto, avvenuto in via del Mare a Marano, popoloso comune alle porte di Napoli, con il passare delle ore sembra assumere tutt'altri connotati: le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento, e il conducente dell'autovettura è stato sentito per ore dal pm di turno della procura di Napoli Nord nella locale caserma dell'Arma.

Il conducente della vettura, un giovane di circa 20 anni allontanatosi dopo lo scontro, si è presentato nella tarda mattinata dai carabinieri accompagnato dal suo legale. Sia chi era alla guida della macchina che i due giovani in sella allo scooter sono tutti residenti a Marano: gli investigatori stanno accertando se si conoscessero. I veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati e notevole attenzione - al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento - viene posta anche all'analisi dei punti di collisione e delle tracce di frenata lasciate sull'asfalto. Elementi che potrebbero essere determinanti per stabilire la posizione dell'investitore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA