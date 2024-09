Premio Traiano a Zahi Hawass in occasione del 'Graduation Day'

"Il professore Zahi Hawass è una personalità mondiale della cultura dell'archeologia e degli studi sull'antichità, grande tutore della storia egiziana al quale è stato conferito meritatamente il Premio Traiano a Benevento una delle maggiori città europee che può vantare una storia egizia significativa nel periodo romano illustrata dai suoi monumenti". Così il rettore dell'UniFortunato Giuseppe Acocella parlando nel capoluogo sannita in occasione della V edizione del Premio Traiano conferito a Zahi Hawass, (ambasciatore delle antichità egizie nel mondo e già segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie e ministro delle antichità), e del "Graduation Day 2024" X edizione, cerimonia organizzata dall'UniFortunato e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici internazionale nel Teatro Romano dedicata alla consegna delle pergamene ai neo laureati provenienti da tutta Italia e degli attestati di abilitazione alla professione di psicologo per i laureati Unifortunato che hanno superato il tirocinio obbligatorio e la prova valutativa.

Il riconoscimento culturale nasce su iniziativa del Centro di ricerca e applicazione tecnologica sul patrimonio culturale dell'Università Giustino Fortunato e ha l'obiettivo di valorizzare chi si distingue nelle attività di diffusione della cultura.

"E' stata una giornata molto significativa per la presenza di tanti giovani, circa 300, che concludendo il percorso di studi alla 'Giustino Fortunato' hanno confermato con la loro laurea hanno confermato la validità del sistema delle università telematiche" ha affermato Acocella - "Sono molto onorato di ricevere l'importante riconoscimento da parte di una istituzione di alta qualità e ricca di competenze come l'UniFortunato - ha detto Zahi Hawass - prometto di ritornare nel capoluogo sannita in occasione dell'inaugurazione del nuovo museo". Alla cerimonia, presentata dal giornalista Alfredo Salzano, sono intervenute le autorità cittadine ed il deputato sannita Francesco Maria Rubano che hanno avuto parole di elogio, si sottolinea, "per l'ottima organizzazione dell'evento e per quanto in questi anni ha prodotto l'Università Giustino Fortunato, apprezzata per la qualità accademica su tutto il territorio nazionale". Ad introdurre la serata e a coordinare la consegna delle pergamene ai neo dottori dell'UniFortunato e della Scuola Superiore di Mediatori linguistici internazionale di Benevento è stato il prof. Paolo Palumbo, delegato del rettore per le attività di orientamento e placement-direttore della SSML di Benevento.





