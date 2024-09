Il napoletano Luca Lombardo con Caterina Balivo su Rai Uno

Nuova tappa per l'artista napoletano Luca Lombardo che, dopo i suoi spettacoli all'estero e in Italia, torna in tv sulla rete nazionale in punta di piedi.

Il performer farà parte, infatti, del cast della trasmissione "La volta buona" condotta da Caterina Balivo e in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.05.

Proprio nel programma l'artista partenopeo ha esordito con un numero dedicato alla scuola e alla serie Pinocchio di Comencini.

Con fulminei cambi d'abito, Luca Lombardo ha stupito gli spettatori del programma daytime di Raiuno lasciando esclamare alla stessa conduttrice Balivo in studio la frase: "Ma come fa?". L'espediente, scelto da Luca, è quello di utilizzare la magia, l'illusionismo e il trasformismo per lanciare gli Rvm storici della Rai.

Sarà presente in trasmissione tutti i mercoledì. Dice l'artista: "Ringrazio la Rai, Caterina Balivo e tutto il gruppo di autori per questo nuovo viaggio. Un'esperienza magnifica e rappresentativa che sicuramente lascerà il segno nel mio percorso artistico e umano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA