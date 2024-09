Cirielli (FdI), 'sistema De Luca da sradicare in Campania'

"Il sistema clientelare messo in piedi in questi anni in Campania da De Luca va sradicato e l'eventuale terzo mandato non farebbe altro che incancrenire una situazione particolarmente pericolosa, nella nostra regione e più in generale nelle regioni del Sud". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a margine della conclusione della due giorni di Avellino della conferenza programmatica regionale di Fratelli d'Italia. In precedenza lo stesso Cirielli aveva annunciato di mettersi a disposizione del partito come candidato alla presidenza della Regione Campania.

"Il Pd e il cosiddetto campo largo - ha aggiunto Cirielli- lavorano ad un candidato diverso da De Luca. L'idea di sostituirlo ricorda come hanno fatto in passato con Antonio Bassolino: daranno tutte le colpe degli sfracelli consumati in Campania non al Partito Democratico, ma a De Luca. Che resta un candidato comunque perdente e a me converrebbe che resti in campo".



