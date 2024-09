Ai domiciliari per stalking, evade e torna a minacciare moglie

Arrestato per stalking, evade e torna a minacciare la moglie ma i carabinieri lo fermano, per la seconda volte in nemmeno 24 ore. E' accaduto a Napoli, nel quartiere Chiaia Il giorno prima l'uomo, 47enne già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato per atti persecutori nei confronti della moglie, da cui si era recentemente separato, dopo essere stato fotografato dalla vittima mentre la minacciava davanti alla scuola dei figli.

Il 47enne era stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. La mattina seguente l'evasione: l'uomo inizia nuovamente a minacciare di morte la moglie, fuggendo subito dopo.

I carabinieri della compagnia Napoli centro, allertati dal 112, si mettono alla ricerca dell'uomo che viene trovato, arrestato e, questa volta, trasferito in carcere.



