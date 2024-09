Tromba marina davanti al porto di Ischia, nessun danno

Nella Campania attraversata da un'ondata di forte maltempo una tromba marina si è formata nel pomeriggio davanti al porto di Ischia, vista anche da Casamicciola e dalle zone alte del versante settentrionale dell'isola.

Il vortice ha solcato il mare per un breve tratto senza fare danni, considerando che a causa delle condizioni meteo avverse da stamattina non ci sono barche da diporto in navigazione ed i collegamenti di navi ed aliscafi sono stati quasi tutti soppressi.

Il fenomeno meteorologico è durato alcune decine di secondi ma è stato immortalato da molti isolani e turisti e sta diventando virale sui social network



