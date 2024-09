Tenta di far sparire la cocaina bruciandola con l'acido, preso

Per far sparire le prove della sua attività di spaccio ha bruciato la cocaina con dell'acido, un espediente che però non lo ha salvato dall'arresto: è successo a Caivano, in provincia di Napoli.

A finire in manette è stato il pusher 39enne Franco Ambrosio, già noto alle forze dell'ordine: i carabinieri stavano percorrendo via Cairoli quando hanno notato il 39enne che dalla finestra della propria abitazione stava consegnando due involucri a un ragazzo.

Il cliente viene fermato, nella sua mano i militari trovano due dosi di cocaina. Il 39enne, già agli arresti domiciliari, si rifugia nel suo appartamento e i carabinieri lo raggiungono.

Entrati in casa, trovano Ambrosio che sta riempiendo con dell'acido un barattolo al cui interno c'è della cocaina.

Il 39enne è stato bloccato e l'abitazione sottoposta a perquisizione: i militari sequestrano il barattolo con resti di sostanza stupefacente bruciata dall'acido, materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione, un coltello e delle forbici sporche di cocaina e 240 euro in contanti di vario taglio. L'arrestato è stato trasferito in carcere.



