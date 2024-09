Schillaci, 'in sanità puntare sulla qualità della spesa'

"Il problema non è la quantità di denaro, come chiedono le opposizioni, ma la sua corretta gestione: tra l'altro, da quando siamo al governo abbiamo incrementato il Fondo sanitario nazionale raggiungendo cifre mai raggiunte dai governi precedenti". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo ad Avellino alla conferenza programmatica regionale di Fratelli d'Italia.

"L'utilizzo corretto delle risorse - ha aggiunto - non avviene in tutte le regioni, come ha sottolineato il presidente Meloni: è necessario saperle impiegare in modo adeguato. Questo è il nostro punto di vista e su questo ci stiamo impegnando".

Sull'autonomia differenziata, "già in atto" secondo Schillaci, "la preoccupazione riguarda la comprensione della sua applicazione: le regioni già operano a ritmi diversi, visibili soprattutto in sanità: ci sono quelle che funzionano meglio e altre peggio. Rivendico - ha concluso il ministro - di rappresentare un ruolo di controllo e di supporto per chi è in difficoltà".



