Prefetto di Napoli incontra comandante Carabinieri Forestale

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato il Comandante dell'Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, generale do Corpo d'Armata, Andrea Rispoli, accompagnato dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Campania", generale di brigata Ciro Lungo, alla presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, generale di brigata Enrico Scandone.

Diverse le tematiche affrontate nell'occasione, tra cui quella inerente alla Terra dei Fuochi per la quale l'Arma e i Carabinieri Forestale sono impegnati nei servizi di vigilanza e controllo per la prevenzione di sversamenti e incendi di rifiuti, operando su diversi fronti con il rafforzamento della cooperazione tra tutte forze di polizia.

I noltre si è discusso dell'attività svolta dal Comando Unità Forestali dei Carabinieri, nell'ambito della protezione civile, soprattutto in occasione dei recenti incendi boschivi che, durante il periodo estivo, hanno interessato in particolare l'area vesuviana ed alcune zone del capoluogo e l'impegno in corso per accertate le cause dei recenti dissesti idrogeologico anche grazie all'impiego dei droni.

Il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento per gli importanti risultati raggiunti dal Corpo Unità Forestali dei Carabinieri per la salvaguardia delle rilevantissime risorse naturali e paesaggistiche della regione Campania, attraverso l'impegno quotidianamente profuso nello svolgimento della delicata missione istituzionale che investe diversi ambiti che vanno dalla difesa dell'ambiente e del territorio, alla tutela della salute delle persone e della flora e fauna, alla conservazione della biodiversità e delle aree terrestri e marine nonché al controllo sulle produzioni agro alimentari.



