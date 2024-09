I Carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno stanno eseguendo un'ordinanza interdittiva, emessa, su richiesta dela Procura della Repubblica, dal gip del Tribunale di Salerno a carico di tre persone indagate per corruzione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e emissione di fatture per operazioni inesistenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA