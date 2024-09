De Luca, dal 1 ottobre in Campania la campagna antinfluenzale

Dal primo ottobre in Campania parte in Campania la campagna anti influenzale che potrà essere fatta anche dai medici di medicina generale. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Ma in alcune aree della regione mancano numerosi medici dopo il pensionamento dei camici bianchi.

In Campania su 441 posti mancanti di medici di famiglia, De Luca ha assicurato che finora sono stati assegnati 219 incarichi e per la guardia medica è stato possibile assegnare solo 39 incarichi mentre non si registrano più criticità per i pediatri di base.

Per la sanità pubblica in Italia, a giudizio di De Luca, c'è bisogno di 4 milairdi di euro "ma su questo fronte non ho sentito nulla"



