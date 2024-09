Ad Avellino la conferenza programmatica regionale di FdI

"Partiamo dalle aree interne per dare ancora una volta un segnale di attenzione a territori letteralmente ignorati dal governo regionale e mettere in campo un progetto per dare alla Campania un destino nuovo". Lo ha detto il senatore Antonio Iannone, commissario campano di Fratelli d'Italia aprendo ad Avellino la conferenza programmatica regionale a cui, nella giornata di oggi, hanno partecipato i ministri Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci.

"Sarà l'avvio di un lavoro che proseguiremo in tutte le province della regione, raccogliendo le istanze di cittadini, associazioni, ordini professionali per replicare anche in campania la grande vittoria nazionale di Giorgia Meloni", ha detto Iannone. Nella giornata di domani, sempre ad Avellino, si terrà la riunione della direzione regionale del partito, aperta al pubblico, con gli interventi di europarlamentari, parlamentari nazionali, consiglieri regionali e sindaci. La conclusione dei lavori è affidata al vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, sul ruolo della Campania e del mezzogiorno nel Mediterraneo.



