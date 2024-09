Vino e formazione, nei Campi Flegrei polo didattico in Campania

Vino e formazione, nei Campi Flegrei il primo polo didattico in Campania. Una importante evoluzione per Cantine Astroni, che tra la fine del 2024 e il 2025 ospiterà tre corsi nazionali e internazionali di formazione di alto livello. Tre percorsi che copriranno una vasta gamma di argomenti legati all'enologia e all'ospitalità enoturistica e che rappresentano un'opportunità unica per i professionisti del settore di approfondire le proprie competenze ed espandere il proprio network.

Si parte dal corso "Wine Meridian - WTH Academy Advanced," rivolto agli operatori del settore enoturistico, che si svolgerà il prossimo 19 novembre 2024. Un programma formativo che combina 25 ore di formazione digitale in e-learning con una giornata intensiva in presenza, focalizzandosi sulle sfide e opportunità dell'enoturismo in Campania. Un'occasione unica per acquisire competenze avanzate nella gestione dell'ospitalità enoturistica e per potenziare il proprio business grazie a strategie di marketing mirate.

Secondo appuntamento è quello dedicato al Wset, leader mondiale nella formazione dedicata a vini, distillati e sake: il livello 2 del corso (interamente in lingua inglese) si terrà dal 28 al 30 ottobre prossimi e offrirà una base solida per chiunque voglia migliorare la propria conoscenza dei vini di tutto il mondo e delle tecniche di degustazione. Un secondo appuntamento è previsto dal 20 al 22 gennaio 2025 sempre per il livello 2 del Wset. Per chi desidera un approfondimento più avanzato, il Wset Level 3 Award in Wines si terrà dal 23 al 30 giugno 2025. Questo corso è pensato per chi ha già una buona conoscenza del mondo del vino e desidera acquisire competenze professionali riconosciute a livello internazionale.

A gennaio 2025, infine, si terrà il corso "Good Senses": il 13 e 14 gennaio 2025 percorso formativo per diventare Giudice Sensoriale Qualificato che offrirà una formazione intensiva in analisi sensoriale, fornendo ai partecipanti le competenze necessarie per utilizzare con profitto i metodi di valutazione.

Un corso fondamentale per chi desidera diventare giudice qualificato e approfondire la propria comprensione della psicofisiologia sensoriale.



