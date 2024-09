Un viaggio in barca a vela per tutelare l'ambiente marino

Un viaggio in barca a vela per supportare una cultura attiva della tutela dell'ambiente marino.

E' l'obiettivo del progetto "Q8 Sailing for Change" presentato oggi al Circolo Canottieri Napoli, che prevede la distribuzione in 40 porti in Italia degli innovativi Water Cleaning kit, composti da spugne in grado di assorbire oli e idrocarburi fino al 99%.

L'iniziativa punta a sensibilizzare sugli eventi accidentali provocati dalle operazioni quotidiane dei piccoli diportisti e pescherecci, come la pulizia delle acque di sentina, il rifornimento della barca e la manutenzione del motore e per promuovere comportamenti più responsabili e consapevoli, offrendo soluzioni concrete che possano nel tempo contribuire a prevenire questi problemi.

Il progetto, realizzato con il supporto tecnico e scientifico di LifeGate, società benefit considerata da oltre vent'anni l'hub di riferimento per lo sviluppo sostenibile, è stato lanciato per celebrare i 40 anni di Q8 in Italia. L'imbarcazione scelta è la Wizard, progettata dallo Studio Valicelli e costruita da Yacht 2000.

Dopo Napoli, il viaggio di Q8 Sailing For Change farà tappa a Messina (19-20 settembre), Brindisi (26-27 settembre), Ravenna (3-4 ottobre) concludendo il suo viaggio a Trieste (9-13 ottobre), dove Q8 prenderà parte alla prestigiosa regata Barcolana.



