Picchiava madre e familiari, 35enne arrestato in Irpinia

Un 35enne di nazionalità polacca è stato arrestato dai carabinieri a Nusco, in provincia di Avellino, per aver ripetutamente e per mesi aggredito e picchiato i suoi familiari. Tra le vittime la madre di 58 anni che per timore di ritorsioni non ha mai presentato denuncia nei suoi confronti. L'ordinanza di custodia in carcere, firmata dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della Procura, si è resa necessaria per salvaguardare le vittime dal concreto rischio di recidiva. L'uomo in passato era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari, ma le sue condotte vessatorie, acuite dall'assunzione di sostanze stupefacenti, erano continuate.



