Petit, a Chiaia un party per il lancio del singolo Lingerie

Un party a Chiaia per il lancio del nuovo singolo di Petit, "Lingerie". Il giovane artista emerso nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha incontrato i fans per svelare il brano con il quale punta a bissare il successo estivo di "Mammamì", disco d'oro e vero tormentone stagionale. "Sono molto legato a Napoli - spiega all'Ansa Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia - anche perché scrivo in napoletano, papà mi ha trasmesso questa passione. Vengo spesso a trovare la famiglia a Napoli, ho un bel rapporto con questa città. Papà mi ha cresciuto con le canzoni Pino Daniele, l'ho sempre ascoltato fin da piccolo". Petit nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d'oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo "Taki Taki" e da settembre partecipa alla ventitreesima edizione di Amici, impressionando, con l'inedito "Brooklyn", Rudy Zerbi che lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola, Petit ha fatto uscire quattro brani: "Che fai", "Guagliò", "Tornerai" e "Mammamì". Il 17 maggio scorso è uscito il suo primo EP.

"Adesso - aggiunge Petit - sono concentrato sulla nuova musica che sto facendo, in napoletano e in italiano. Non mi aspettavo che 'Mammamì' diventasse un tormentone estivo, è stato proprio questo il bello, è stata una scalata, la canzone non è partita benissimo, ma poi, piano piano, è 'salita'". Il brano "Lingerie" mette in evidenza il lato più introspettivo ed emozionale di Petit e parla di un amore sospeso tra passione e sofferenza: da una parte c'è il rimorso per aver portato guai nella relazione, dall'altra il disincanto per un amore non corrisposto fino in fondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA