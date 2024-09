Palazzo Reale verso il G7, torna arazzo dei Gobelins 'Il Fuoco'

Preparativi in corso per il G7 della Cultura a Palazzo Reale che coincidono con un periodo di lavori e restauri del sito: è stato riposizionato il secondo dei due arazzi della prestigiosa manifattura francese dei Gobelins, raffigurante 'Il Fuoco', a completamento degli interventi nella Prima Anticamera, una delle sale in cui si attendeva di essere ricevuti dal re. Dei due arazzi è stato restaurato ad aprile quello esposto sulla parete sud, che rappresenta L'Aria.

Sono in tutto quattro gli arazzi che compongono la serie degli Elementi acquistata nel 1814 dal re di Napoli Gioacchino Murat per arredare le sale di Palazzo Reale: gli altri due sono La Terra e L'Acqua, esposti nella Galleria.

Gli arazzi francesi, tessuti nel 1703, costituiscono la settima edizione della serie tessuta a partire dai cartoni che Charles Le Brun, pittore di corte di Luigi XIV, aveva dipinto nel 1664 e sono caratterizzati da un esuberante gusto barocco nelle parti figurate e dalla grande qualità delle nature morte ornamentali che, lungo il bordo, richiamano il tema iconografico.

Per il restauro di entrambi si è proceduto all'eliminazione dello strato di sporco particellare in superficie, sono state risarcite le scuciture ed è stato applicato un supporto in tela di lino nella parte posteriore, così da sostenere l'arazzo durante la sospensione a parete. Per il secondo arazzo, che rappresenta Il Fuoco, è stato possibile, dopo alcuni saggi, sottoporlo addirittura a un lavaggio, a completamento del lavoro realizzato dalla ditta Conservazione e restauro opere tessili di Graziella Palei.

Intanto è partito alla volta del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale il trono che grazie al progetto "Restituzioni" di Intesa Sanpaolo sarà restaurato per ritornare al suo posto nel febbraio 2026. È stato sostituito da una seduta borbonica settecentesca. Le fasi del restauro saranno illustrate da video e clip disponibili anche sui social.

Proseguono poi i lavori di pulitura e restauro dello Scalone d'Onore, iniziati nel mese di luglio, che si concluderanno a ottobre e saranno temporaneamente sospesi in occasione del G7 della Cultura.



