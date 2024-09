Un motociclista di 31 anni è morto in un incidente stradale verificatosi in serata sulla Statale 303 nel territorio di Guardia dei Lombardi, in provincia di Avellino. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe scontrato frontalmente con l'auto condotta da una donna di 47 anni. La donna, ricoverata in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi, non sarebbe in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA