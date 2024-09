Monteruscello Fest, oltre 100.000 euro donati a Telethon

L'assegno a Telethon è stato staccato a mezzanotte in punto, alla chiusura della terza edizione del MonteruscelloFest, sul palco di piazza AgroCity. La cifra, impressa sulla grande striscia di carta e annunciata dai promotori dell'iniziativa, Daniele Testa e Giovanni Tanmaro, è il segno della grande onda di solidarietà che questo evento è riuscito a mettere in moto: 108mila 404euro per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare, quelle ancora senza diagnosi. È il segno del successo di un evento e della sua crescita costante: l'anno scorso erano stati donati 40mila euro e il primo anno 20.000. La cifra raccolta quest'anno è più del doppio rispetto a quella dell'edizione 2023. "Una emozione indescrivibile", dicono gli organizzatori.

"Ci fa piacere essere riusciti - affermano Daniele Testa, titolare del noto ristorante Punto Nave e Giovanni Tammaro, presidente di Confagricoltura Napoli e imprenditore del settore agroalimentare - a far scattare in tante persone la voglia di fare del bene. È una gioia e un sentimento che tutti dovrebbero provare".

L'assegno è stato simbolicamente consegnato nelle mani di Feancesco Lettieri, coordinatore di Telethon in Campania, alla presenza del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Sono stati complessivamente venduti 2.391 biglietti. 984 la prima sera e 1.407 la seconda. Complici il buon cibo e la musica la piazza del Monteruscello Fest si è riempita fino a registrare il soldout in entrambe le serate. Sul palco anche Franco Ricciardi e Gigi Finizio, con tanti altri artisti presentati da Fatima Trotta, madrina della serata e da Gianni Simioli: gli Arteteca, i Ditelo Voi, i Chi Sona, il dj Gigi Soriani. Oltre 200 i protagonisti del food che si sono alternati ai fornelli ispirandosi al claim "light your fire", che ha sottolineato il tema del 2024. Tanti i prodotti di qualità territoriale, a partire dal cannellino flegreo e dalla Falanghina.

"Grazie! Ho ripetuto più volte questa parola negli ultimi giorni da quando lunedì pomeriggio è partito il Monteruscello Fest 2024", ha detto il coordinatore di Telethon, Francesco Lettieri, subito dopo la notizia dei 108mila euro donati alla fondazione dal Monteruscello Fest. "Una donazione straordinaria che permetterà di alimentare altre speranze di famiglie che ogni giorno combattono contro una malattia genetica rara e che sapranno di non essere sole ed avervi al loro fianco".

"La cifra raccolta e donata dal MonteruscelloFest al progetto Telethon che viene attuato dal Tigem è significativa, incredibile, superiore a quella raccolta nelle prime due edizioni", ha detto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

"Questo dimostra l'attenzione dei cittadini ad un tema così sentito come la ricerca scientifica per le malattie rare.

Migliaia di persone hanno affollato Piazza Agro City per due sere, gustando i piatti preparati da grandi chef con le eccellenze del nostro territorio in un clima di festa e di divertimento. Monterusciello è stato il palcoscenico per uno spettacolo straordinario. Tanti sono gli interventi previsti nei prossimi mesi per migliorare la vivibilità del quartiere, animarlo e renderlo finalmente all'altezza delle esigenze dei cittadini puteolani. Un miracolo d'amore. Questo è stato e sarà il MonteruscelloFest".

Soddisfatti gli organizzatori, Daniele Testa e Giovanni Tammaro, grazie ai quali Monteruscello - come ha detto anche Gianni Simioli - non sarà più "solo una uscita stradale".





