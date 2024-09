De Luca, "disumano il no allo ius scholae"

"È una posizione disumana, oltre che sbagliata quella del governo". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione di una scuola a Solofra, in provincia di Avellino, ha ribadito che la concessione della cittadinanza "ai bambini figli di immigrati che abbiano completato il ciclo di studi, è una scelta di civiltà, oltre che una spinta ad un Paese invecchiato che ha bisogno di speranze". Sui dati pubblicati da Openpolis, secondo i quali più della metà dei bambini figli di immigrati tra i tre e i cinque anni non frequenta la scuola dell'infanzia, De Luca ha ricordato che "la Campania è la regione italiana che investe di più nella scuola: con il programma Scuola Viva, consentiamo a più di 500 scuole di restare aperte pomeriggio e sera per contrastare la dispersione scolastica e intervenire in realtà a rischio, come i quartieri della Città metropolitana".

Nel suo intervento, De Luca ha anche fatto riferimento all'Autonomia differenziata. "Stiamo combattendo una battaglia per impedire che due grandi servizi di civiltà che qualificano una democrazia, come la sanità e la scuola pubbliche, vengano gravemente compromesse nel Mezzogiorno: le regioni più ricche, grazie ai contratti integrativi aggiuntivi potranno garantire la copertura di tutto il territorio pagando di più insegnanti e medici. Risorse che il Sud non ha per inviare questo personale nelle zone di montagna e nelle aree disagiate".



