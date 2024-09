Coordinamento direttori di Giustizia, "sciopero il 20 settembre"

E' fallito il tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro e il "Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia" proclama lo sciopero per il prossimo 20 settembre. A renderlo noto è lo stesso Coordinamento che, fa sapere un comunicato, si sta battendo "per il giusto inquadramento professionale" . Ieri, per iniziativa del coordinamento davanti alla sede della Corte di Cassazione, si è tenuta una manifestazione alla quale hanno preso parte quasi 600 direttori del ministero della Giustizia, provenienti da tutta Italia.

"Con questa protesta - è stato ribadito nella nota - la prima della categoria, intendiamo difendere il nostro profilo professionale, messo in discussione dall'ultima bozza di Contratto Collettivo sottoposto ai sindacati. Chiediamo l'ingresso nell'area delle elevate professionalità (la cosiddetta quarta area) di prossima istituzione nel comparto giustizia".

La manifestazione ha visto la presenza anche l'onorevole Dori e del senatore Magni entrambi di Avs. "Da registrare anche il sostegno ai direttori di numerosi magistrati e della stessa Anm, dell'Associazione Dirigenti Giustizia e della Cassa Cancellieri", conclude la nota.



