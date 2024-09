'Carceri allo sbando', protesta ConSiPe davanti sede Napoli Prap

"Poco personale vale a dire poca sicurezza: lo stato di abbandono in cui versano i penitenziari italiani sta portando il sistema al collasso. Per questo urge un cambio di rotta con scelte coraggiose, nell'interesse di tutti, perché un sistema penitenziario allo sbando può generare violenza e suicidi". Lo ha detto il vicepresidente del sindacato di polizia penitenziaria CON.SI.PE Luigi Castaldo che oggi ha preso parte a una manifestazione di protesta a Napoli davanti alla sede del Prap della Campania, in via Nuova Poggioreale.

Una cinquantina di poliziotti penitenziari fuori servizio, armati di bandiere e gridando slogan, hanno lanciato il loro grido di allarme.

"Il personale di Polizia Penitenziaria - hanno sottolineato - è stato sedotto dallo Stato ma abbandonato da tutti, ogni giorno sempre più messo in discussione da politiche del passato scellerate".

Per il presidente CON.SI.PE Domenico Nicotra "l'emergenza Polizia Penitenziaria ci spinge a mettere in campo ogni forma di protesta lecita, affinché ci sia un segnale di cambiamento allo scempio che vivono migliaia di poliziotti penitenziari". Secondo il segretario regionale CON.SI.PE. Campania Tommaso De Lia, "i penitenziari campani sono al collasso, con l'esiguo personale di Polizia Penitenziaria disponibile è pura utopia garantire sicurezza, trattamento e rieducazione".

"L'attuale gestione delle carceri è fallimentare, - ha detto invece il delegato nazionale dirigenti Polizia Penitenziaria Vincenzo Santoriello - il personale di Polizia Penitenziaria è abbandonato a se stesso, e se stanno male questi ancor peggio stanno i detenuti".



