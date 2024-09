Campi Flegrei e Ischia, dalla Regione fondi per demolire abusi

La Regione Campania impegna oltre 2,3 milioni di euro per consentire ad alcuni comuni dei Campi Flegrei e dell'isola di Ischia di abbattere abusi edilizi. Lo prevede il protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Napoli, la Regione Campania e i sindaci dei Comuni di Bacoli, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Ischia, Pozzuoli e Quarto firmato questa mattina a palazzo Santa Lucia, alla presenza del Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri e del presidente Vincenzo De Luca, Con questi fondi i Comuni firmatari potranno procedere in tempi rapidi alla demolizione di costruzioni abusive per le quali il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza di condanna e obbligo di demolizione anche per gravi situazioni di pubblica incolumità e rischio idrogeologico. Si tratta complessivamente di 15 manufatti abusivi da abbattere nell'area dei Campi Flegrei e 8 demolizioni ad Ischia.

"Anticipiamo risorse ai Comuni seguendo una indicazione precisa della Procura della Repubblica che condividiamo in pieno. Si interviene - ha detto il presidente De Luca - a partire dalle priorità, in situazioni di grave pericolo e di vero e proprio scempio edilizio. Lavoriamo per intervenire in tempi certi e rapidi, e sicuramente questa iniziativa potrà avere anche un effetto deterrente contro l'abusivismo".

"Ringrazio il presidente De Luca per le risorse messe a disposizione e per il lavoro svolto dagli uffici regionali in collaborazione con quelli della Procura. Non è uno spot - ha aggiunto il procuratore Gratteri - ma l'inizio di un progetto che proseguiremo con grande determinazione. Al momento si riescono a demolire una decina di manufatti al mese, dobbiamo aumentare questi numeri".



