Anziani legati al letto in un reparto di neurologia a Napoli

Due anziani con le braccia legate alle sponde del letto, nel reparto di Neurologia dell'ospedale San Paolo di Napoli. E' quanto documenta il quotidiano 'Il Mattino' sulla scorta di un video. A denunciare l'accaduto, una persona recatasi in visita ad un paziente di 92 anni, portato in ospedale nei giorni scorsi per un improvviso problema neurologico.

Nel video, i due pazienti sono bloccati al letto con brandelli di lenzuola utilizzate per legare le braccia alle barriere metalliche laterali. Sulla vicenda la Asl Napoli 1 avrebbe già avviato accertamenti interni. L'ospedale San Paolo, con sede nel quartiere Fuorigrotta, finì sotto i riflettori della cronaca nel 2017 per il caso di una paziente ricoperta da centinaia di formiche durante il ricovero nel reparto di Medicina generale.



