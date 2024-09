Ad Q8 Italia, i nostri progetti per la crescita di Napoli

"Abbiamo voluto iniziare questo nostro viaggio proprio qui a Napoli, città con la quale da sempre abbiamo un forte legame per la presenza del nostro hub logistico più importante, strategico per l'approvvigionamento di tutto il Sud Italia". Lo ha detto Bashar Al Awadi, amministratore delegato di Q8 Italia, presentando il progetto "Q8 Sailing for Change.

"L'attenzione alla comunità in cui operiamo - ha aggiunto Bashar Al Awadi - è per noi un elemento fondamentale per questo siamo attivi sul territorio napoletano con progetti che contribuiscono alla crescita sociale, culturale ed economica della città e di cui Sailing For Change è un importante esempio".



