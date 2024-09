A Castellammare i maestri dell'Accademia Lievito Madre

Arriva lunedì 16 settembre sul lungomare di Castellammare di Stabia "I dolci lievitati regionali a lievito madre fresco", il quarto appuntamento in Campania con i maestri dell'Accademia Lievito Madre. L'evento è organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con la regia dell'ente di formazione Dolce & Salato di Maddaloni, rappresentato dallo chef Giuseppe Daddio e dal maestro pasticcere "accademico" Aniello di Caprio. Una giornata di studio, formazione e confronto e un'occasione per scoprire nuovi progetti e sfide dell'Accademia MLM. Il convegno, che si svolgerà nella prima parte dell'appuntamento, si terrà presso il Circolo Nautico Stabia (via Giuseppe Bonito, 2) dalle 18.30 alle 19.45: moderato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, vedrà la presenza di un pubblico selezionato, addetti ai lavori, stampa e istituzioni. Si aprirà con i saluti del presidente Antonio De Sinno, quindi il Primo Cittadino del Comune di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza che ha patrocinato l'evento, con il piacere di accogliere nella sua città ospiti e tradizioni oltre regione, allo scopo di contaminare le tipicità del territorio stabiese con le eccellenze locali.

I lavori saranno aperti dallo chef Giuseppe Daddio: a lui il compito di raccordare i legami di unione, amicizia e profonda appartenenza ai valori del comparto che i professionisti dell'Accademia MLM rappresentano e diffondono in tutto il Paese.

Il Maestro Stefano Laghi, vicepresidente dell'Accademia MLM presieduta da Claudio Gatti in questi giorni impegnato all'estero per diffondere la cultura del Panettone, racconterà l'impegno dell'Accademia, dai concorsi internazionali alle iniziative per i giovani, dal successo dei nuovi lievitati come il Pan dei Re e il Baffo del Papà, fino al nuovo ambizioso progetto della "International School", la nuova scuola diretta proprio da Laghi che sarà inaugurata il 27 settembre a Bologna e che accoglierà lievitisti da tutto il mondo. Quindi, spazio a confronti e approfondimenti sui "Dolci lievitati regionali a lievito madre fresco": dalle preparazioni tecniche si passerà alla storia e al futuro dei dolci lievitati, saranno affrontate le prospettive dei giovani che si affacciano alla professione di maestro lievitista, e quelle sulle figure professionali e sulle competenze in materia che elevano il comparto dei servizi e del turismo enogastronomico. Si parlerà del legame tra panettone e territorio, si affronteranno i temi della biodiversità con la partecipazione dell'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, da sempre impegnato nella valorizzazione della dieta mediterranea e del made in Campania, valori che si rispecchieranno nello snack mediterraneo e nella cena di gala realizzati per l'occasione dalla scuola Dolce & Salato. Quindi, si parlerà di turismo enogastronomico con l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci: la Campania vanta infatti il primato europeo per il turismo, con il 30% di visitatori attirati proprio dalla ricchezza enogastronomica della regione. E ancora, parteciperà l'assessore alla Formazione professionale della Regione Campania Armida Filippelli, che interverrà sull'importanza della continuità dei mestieri e delle nuove leve, con l'obiettivo di non far invecchiare la tradizione facendola evolvere con l'innovazione.

Alle 20.00 è in programma il taglio del nastro che darà il via all'esposizione e alle degustazioni fino alle 22.00 sul lungomare "Villa Comunale" di Castellammare di Stabia, lungo un percorso di oltre 1500 metri. Il tutto è stato possibile grazie all'assessore comunale alla Cultura Nunzia Acanfora. Il lungomare sarà imbandito di tavole ricche di dolci lievitati presentati dai singoli accademici, professionisti e giovani.





